"Тут, бл**ь, с двумя детьми попробуй так хату обставить": оккупант рассказывает о высоком уровне жизни украинцев (аудио)

"Тут, бл**ь, с двумя детьми попробуй так хату обставить": оккупант рассказывает о высоком уровне жизни украинцев (аудио)

СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, где он жалуется, что в России нет такого уровня жизни, как в Украине.

Служба безопасности Украины опубликовала запись телефонного разговора находящегося в Киевской области российского оккупанта с родственниками в России, где тот описывает достойный уровень жизни украинцев.

Он также откровенно говорит о мародерствах оккупантов, называя это "безлимит".

Российский захватчик подчеркивает, что у людей качественные ремонты, техника и одежда. Он очень удивлен, что в Украине люди живут лучше, чем в России.

"Тут, бл**ь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, да еще и дети будут платить. И все вещи не как наши — ширпотреб вонючий, а достойные, фирменные... нигде еще хе*ню не видел: ни в селах, ни в городах", — говорит оккупант.

Однако его собеседница уверена, что это все благодаря поддержке Запада.

"… Запад поддерживает их как! Ясное дело: и вещи, и все…".

Она также рассказывает о последствиях санкций в России, в частности, что закрыли границы в Европу, что россияне не могут скачать программное обеспечение для компьютеров, а также рост безработицы в РФ.

Напомним, в Киеве задержали двух приспешников российских оккупантов.

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