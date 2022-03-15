"Твои дети обнимают тебя и спрашивают: "Что случилось, отец?": Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады

"Твои дети обнимают тебя и спрашивают: "Что случилось, отец?": Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады

Президент рассказал, как Украина живет в войне уже 20-й день.

Сегодня, 15 марта, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады. Глава государства рассказал, как наша страна уже 20-й день живет в состоянии войны, как просыпается от бомбардировок и обстрелов. Президент призвал партнеров делать еще больше для того, чтобы остановить военных преступников Кремля, защитить украинский народ и всю Европу.

ТСН.ua публикует полный текст выступления Владимира Зеленского, после которого весь парламент аплодировал стоя.

Прежде, чем начать, я хочу, чтобы вы поняли мои ощущения, чувства украинцев. Настолько, насколько это возможно. Ощущение в течение этих 20-ти дней. 20 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации после восьми лет войны на Донбассе.

Просто представьте... Представьте, что в четыре утра каждый из вас слышит взрывы. Страшные взрывы. Джастин, представь, что ты слышишь. И слышат твои дети. Слышны ракетные удары по аэропорту Оттавы. По десяткам других мест по всей территории вашей прекрасной страны, территории Канады. Крылатые ракеты. Еще до рассвета. И твои дети обнимают тебя и спрашивают, что произошло, отец. А ты уже получаешь первые отчеты о том, какие объекты в твоем государстве разбиты ракетами Российской Федерации. И ты знаешь, сколько и где уже погибли люди.

Представьте, что вы ищете слова, чтобы объяснить это детям. Объяснить, что началась масштабная война.

Война, о которой вы знаете, что она – на уничтожение вашего государства. О которой вы знаете, что она – для покорения вашего народа.

Второй день – и вы получаете уведомление о колоннах бронетехники. Тысячи тысячи, которые заходят на вашу землю. Сначала – маленькие города, потом более крупные. Они хотят их заблокировать. И блокируют.

Они подходят к Эдмонтону – представьте себе – и бьют артиллерией. Просто по жилым кварталам, просто по людям. Сжигают школы, взрывают детские садики. Как и у нас, в наших городах – в Сумах, как в нашей Ахтырке. Они блокируют Ванкувер и держат в облоге сотни тысяч людей, оставшихся в этом городе. Как в Мариуполе. Уже вторую неделю под обстрелами, без электричества полностью, почти без еды, точно без воды. В подвалах.

Джастин! Уважаемые присутствующие! Господа!

Представьте, что значит каждый день слышать доклад о погибших людях. Да, вы – президент или руководитель правительства, но вы просто об этом слышите, о погибших детях. И погибших становится все больше и больше. 97 убитых детей на сегодняшнее утро.

Знаменитая Си-Эн Тауэр в Торонто... Сколько российских ракет будет достаточно, чтобы ее разрушить? Поверьте, я всем вам этого не желаю.

Но мы ежедневно предполагаем, сколько еще ракет могут ударить по нашим телебашням. А они бьют по ним.

Наша площадь Свободы в Харькове и ваша Churchill Square в Эдмонтоне. Представьте российские ракеты, которые бьют в ее сердце.

Наш Бабий Яр – место захоронения жертв Холокоста... Россияне не останавливались перед бомбардировкой даже этой земли. А что с Национальным монументом Холокоста в Оттаве? Выдержит ли он удар трех или пяти ракет? Так было у нас. Авиабомбы? Еще минуту тому назад там были живые люди. Там была семья, которая пришла туда. Они были живы. А теперь… Вы понимаете.

А потом страшная ночь... И так каждая из этих 20-ти, когда российские военные стреляют из танков по жилым массивам.

Из танков – по Запорожской атомной станции. Прямой наводкой. Когда там начался пожар. Можете ли вы представить себе такое с вашей станцией Bruce Station в Онтарио?

И что бы вы почувствовали, если бы увидели, как ваш флаг в каждом городе, где они проходят, как ваш флаг в Монреале снимают... Снимают, чтобы выбросить и заменить российским.

Я знаю, что вы поддерживаете Украину, искренне, действенно. И мы с Джастином друзья. Но я хочу, чтобы вы поняли цель, и вы это почувствовали.

Почувствовали, что и мы. Чувствовали, как мы хотим жить. И как мы хотим победить. Победить ради жизни.

Хочу, чтобы вы чувствовали, что это такое, когда звонишь по телефону друзьям и говоришь: закройте небо, остановите обстрелы. Неважно, каким образом просто сделайте это. Остановите бомбардировку. Сколько еще должно упасть ракет на наши города?

А в ответ слышишь, что кто-то этого не хочет делать... Но очень обеспокоены!

Но дайте тогда нам самолеты, говорим мы нашим партнерам.

Отвечают: вот-вот... Уже скоро. Немного потерпите. Но очень-очень все обеспокоены. Просто не желают. А кто-то ищет причины. Главное – результат.

Говорят об эскалации. Хотя куда уж больше? Говорят, Украина сейчас не в НАТО. Хотя "дверь открыта". Но для кого эта дверь и куда она ведет, если нам отвечают, что нас не возьмут.

Война всегда проявляет все, на что способны люди. Кто сильный. А кто слабый. Кто мудрый. А кто не видит очевидного. Кто честный, а кто – лицемер.

И мы все это увидели. И мы все это поняли. За 20 дней и восемь лет. Я уверен, что вы все увидели.

Господа спикеры! Господин премьер-министр! Члены правительства. Члены парламента! Дорогие друзья!

Канада всегда была, есть и, я уверен, будет нашим надежным партнером Украины. Партнером нашей земли, нашего народа Украины, каждой семьи.

Вы пришли нам на помощь сразу, когда мы этого попросили. Вы предотавляете нам оружие и другую поддержку, в которой мы так нуждаемся сейчас. Вы ввели санкции против России – действительно моральные. Действительно серьезные. Однако мы видим с вами, что война, к сожалению, продолжается. Что российские войска не выходят с нашей территории. Вы видите, что наши города: Харьков, Мариуполь не защищены так же, как и ваши Эдмонтон и Ванкувер. Что Киев подвергается ракетным ударам. Как Чернигов, Житомир, Ивано-Франковск и еще десятки наших украинских городов. Еще вчера очень мирные и спокойные города.

Это значит, что нужно делать больше. Значительно! Для мира. Для того, чтобы остановить Россию, нам всем нужно больше делать. Чтобы защитить Украину и защитить Европу от этого тотального зла, уничтожающего все: мемориалы, церкви, школы, больницы, жилые кварталы и все наши предприятия.

Они убили уже 97 украинских детей!

Мы не просим многого. Мы просим справедливости. Мы просим реальную поддержку, которая поможет нам выстоять и защитить нашу жизнь. Жизнь всего мира.

Канада уже проявляет необходимое лидерство! Она уже делает первой то, к чему приходят другие страны. Но мы нуждаемся в большем лидерстве, и просим большего участия именно от вас.

Джастин! Все друзья нашей страны! Все друзья правды!

Вы понимаете, как важно для нас защитить наше небо от российских ракет, от самолетов. Вы можете повлиять на это. Мне так кажется.

Вы способны заставить еще больше компаний уйти с российского рынка. Чтобы там не было ни одного доллара на войну. Если они остаются в России и спонсируют войну, они не имеют права работать в Канаде. Пусть будет так – и это даст нам мир.

Вы знаете, пожалуй, лучше, чем многие в мире, что нападение России – это попытка уничтожить нас, уничтожить украинский народ. Не что иное. Это их главная цель.

Это война против народа. Именно против нашего народа. Это война, чтобы разрушить все, что делает украинцев украинцами. Против нашего будущего. Против нашего характера. Против нашей воли. Всего того, что вы, канадцы, хорошо знаете, очень хорошо чувствуете.

Поэтому я прошу вас: не останавливайтесь. Не останавливайтесь в помощи Украине. В лидерстве и в попытках вернуть мир на нашу мирную землю.

Я верю, я знаю, что вам это по силам. Что с Канадой наша антивоенная коалиция, которую мы укрепляем, точно даст результат.

Я хочу отдельно обратиться к нашей украинской диаспоре, ко всем украинцам Канады.

Именно в этот исторический момент мы нуждаемся в вашей действенной помощи. А вы должны своими шагами доказать, что вы являетесь частью истории Украины, живой истории Украины.

Запомните это – живой. Потому что мы хотим жить. И стремимся к миру.

Я благодарен вам за поддержку. Каждому из присутствовавших в этом зале парламента. Каждому гражданину Канады. Я благодарен тебе, Джастин. Благодарен от имени всего украинского народа.

Уверен, что мы вместе – и только вместе – победим всех врагов.

Слава Украине!

Спасибо Канаде!