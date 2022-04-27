"Твой долг - стереть украинскую нацию с лица земли": РПЦ раздает памятки солдатам, которые идут на войну

"Твой долг - стереть украинскую нацию с лица земли": РПЦ раздает памятки солдатам, которые идут на войну

Русская православная церковь раздает памятки солдатам-оккупантам, отправляющимся на войну в Украину, призывающие к кровопролитию.

Так называемые памятки издают от имени Русской православной церкви Московского патриархата Брянской митрополии. Подписан лист иереем Михаилом Агешиным.

Фото достопримечательности опубликовали на официальной странице "101 ОБ ТрО Закарпатья".

В письме обращаются к "русскому воину". Издана памятка "Отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии".

Текст обращения выглядит так: "Твой долг — защита Отчизны от украинских националистов. Твоя задача — стереть украинскую нацию с лица земли. Твой враг — идеология, которая наносит греховные повреждения человеческой души".

Как сообщалось, московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине. Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев. В частности, он заявил: "Россия – миролюбивая страна", а служба в армии России – это "подвиг".

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