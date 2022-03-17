Twitter обозначил и удалил больше 50 тысяч лживых твитов о войне России против Украины

Twitter обозначил и удалил больше 50 тысяч лживых твитов о войне России против Украины

Также были заблокированы больше 75 тысяч аккаунтов.

Соцсеть Twitter обозначила или полностью удалила более 50 тысяч твитов с ложью о войне России против Украины. Также были заблокированы навсегда более 75 тысяч аккаунтов.

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Об этом сообщила вице-президент Twitter по публичной политике Шинейд МакСуини.

"Мы наблюдаем серьезное увеличение объема вводящего в заблуждение медийного контента или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, которые распространяются так, якобы эти события происходят в Украине", — заявила вице-президент.

Twitter также будет маркировать некоторые аккаунты государственных СМИ Украины и Беларуси.

"В периоды конфликта важно четко определить, какие аккаунты контролируются государствами-участниками", — отметила Шинейд МакСуини.

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С 28 февраля было отмечено еще более 61 тысячи уникальных твитов, что привело к уменьшению охвата этого содержимого на 30%.

"Поскольку сокрушительная война против Украины продолжается, мы будем продолжать применять свой подход, сосредотачиваясь на уменьшении ущерба и получении надежной информации. Мы стремимся сделать это правильно и быть прозрачными в своей работе", — отметила вице-президент Twitter.

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