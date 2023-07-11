"Ты навсегда в моем сердце": на войне погибла боевая медик, служившая с отцом и братом

Наталья Депа до войны была владелицей Центра косметологии и лазерной эпиляции во Львове.

На войне против российских захватчиков погибла львовянка Наталья Депа – боевая медик 218-го отдельного батальона 125-й бригады ТРО ВСУ.

Об этом сообщил глава ОО "Варта1" Игорь Зинкевич. Информацию о гибели также подтвердили брат и отец Натальи.

"Погибла в зоне боевых действий, выполняя обязанность боевого медика батальона. С началом полномасштабного вторжения пошла добровольцем на фронт вместе с отцом и родным братом", — рассказал Зинкевич.

До войны Наталья была владелицей Центра косметологии и лазерной эпиляции.

На войне погибла боевая медикиня Наталья Депа. Фото/Facebook: Наталья Депа.

"Извини, что был не очень хорошим братом, извини, что часто творил разные плохие вещи, извини, что многого не сказал. Ты навсегда в моем сердце, моя любимая сестричка", — написал брат Иван Депа.

Лучшая подруга Наталии также поделилась воспоминаниями о погибшей.

"Моя красавица. Наталья, Руденька, Витаминка. Боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТрО ВСУ Наталья Депа. Погибла за нас, за то, чтобы мы жили в мире и покое, погибла, спасая других. Всегда улыбчивая и веселая, хороша подруга, которая всегда готова прийти на помощь. Поддержка и гордость. Спасибо тебе за все. Я люблю тебя", – написала Оксана.

Напомним, россияне обстреляли из "Градов" Херсонскую область – есть жертвы.

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