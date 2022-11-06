В Казани толпа разъяренных "чмобиков" обругала генерала и заставила его уйти.

Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

Мобилизированные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить условия содержания. "Чмобики" жаловались на нехватку воды, дров для отопления, а также то, что им выдали старые автоматы. Они потребовали установить стиральную машину и розетки.

"Где контейнеры под мусор? Где сушилки? Где дрова сухие? Завтра "увала" (исходного. — Ред.) не будет — пиз*а тебе, на*уй!", — предупредили они свое наальство.

Кроме того, "бунт мобиков" возник из-за того, что их "кинули" и платят не ту сумму, что обещали.

Генерал не сумел успокоить подчиненных. Не подействовали даже угрозы "бросить" против них ОМОН. Мобилизированные начали скандировать, чтобы он покинул лагерь. Им показалось, что офицер пришел к ним пьяным.

"А ну-ка, давай-ка, сой*буй отсюда", "Пи***ас", – скандировала толпа. Некоторые "мобики" даже кричали "шатай режим".

Казань, тренировочный лагерь мобилизованный. Настоящий бунт в день так называемого «народного единства». pic.twitter.com/aXZ2KIeieb — Михайлов Денис (@demikhailov) November 5, 2022

Предполагается, что язык, используемый при Казан мебели, когда говорили о чиновниках при мутности, что путешествие место ежедневно. pic.twitter.com/xeShXdRqT2 — Dmitri (@wartranslated) November 5, 2022

Мобилизация в России

Министр обороны РФ Шойгу доложил диктатору Путину, что в России якобы удалось мобилизовать более 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "долевой мобилизации" закончены.

В России даже усилили охрану военкоматов из-за частых поджогов.

Оккупанты плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики. В рядах "мобиков" часто возникают "бунты" из-за этого.

В учебном центре в Елане, что в Свердловской области, мобилизованные страдают от вшей. Вспышка педикулеза среди призывников произошла потому, что им не хватает мест для мытья.

Также они регулярно бьют между собой на фоне межэтнических конфликтов или просто из-за пьянства. Так, несколько десятков российских новобранцев устроили драку на рынке в Омске.

Между тем в российских Телеграмм-каналах распространилась неподтвержденная информация о том, что мобилизация не закончена, а приостановлена. С Нового года по 1 марта планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек.