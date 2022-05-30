"Ты о чем, Балицкий, думал, когда стал коллаборантом, дурак?" — Фейгин о взрыве в Мелитополе

"Ты о чем, Балицкий, думал, когда стал коллаборантом, дурак?" — Фейгин о взрыве в Мелитополе

Фейгин не исключает, что против коллаборациониста Балицкого действуют украинские партизаны.

Сегодня, 30 мая, в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых – племянница коллаборациониста Евгения Балицкого. По поводу происшествия высказался российский правозащитник Марк Фейгин.

В эфире марафона на телеканале Freedom Фейгин прокомментировал взрыв во временно оккупированном городе.

"Продолжается война. Это ведь не просто так, что в мирном городе что-то взорвали. Если в Мелитополе попытались взорвать самоназначенного коллаборанта, а как он хотел? Это что игрушки? Ты когда шел на эту должность, ты о чем думал, дурак? Продолжается война. Это не шутки. Я не исключаю, что эти взрывы — действие украинской стороны: партизан, ДРГ... Война идет. Такие вещи происходят слева и справа", — сказал эксперт.

Напомним, в Украине будут судить российского военного, который убил гражданского и изнасиловал его жену. Михаила Романова — военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с РФ ожидает наказание за совершенное преступление.

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