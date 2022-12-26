"Ты — пид*р и черт": вагнеровцы обратились к начальнику генштаба РФ Герасимову (видео)

Недовольство наемников вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

Наемники частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Во время видеообращения вагнеровцы, якобы находящиеся под Бахмутом, назвали Герасимова "пид*ром" и "чертом".

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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Недовольство наемников-артиллеристов вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

"Начальник генерального штаба. Ты — под*р и черт еб*ный… У нас нет снарядов. Там парни погибают за нас, а мы сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды. Мы здесь под Бахмутом. Со всей украинской армией воюем. Где ты? Помоги нам наконец", — потребовали вагнеровцы, демонстрируя пустые ящики из-под снарядов.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" на камере. "Вы являетесь piece of shit ..where является shells? Вы должны не shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say o this video", essentially endorsing the attack на Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ — Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

Напомним, россиянам дали новый срок на захват Бахмута.

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