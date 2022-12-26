Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Ты — пид*р и черт": вагнеровцы обратились к начальнику генштаба РФ Герасимову (видео)

"Ты — пид*р и черт": вагнеровцы обратились к начальнику генштаба РФ Герасимову (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1380
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Ты — пид*р и черт": вагнеровцы обратились к начальнику генштаба РФ Герасимову (видео)

Фото: скриншот с видео

Недовольство наемников вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

Наемники частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Во время видеообращения вагнеровцы, якобы находящиеся под Бахмутом, назвали Герасимова "пид*ром" и "чертом".

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Недовольство наемников-артиллеристов вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

"Начальник генерального штаба. Ты — под*р и черт еб*ный… У нас нет снарядов. Там парни погибают за нас, а мы сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды. Мы здесь под Бахмутом. Со всей украинской армией воюем. Где ты? Помоги нам наконец", — потребовали вагнеровцы, демонстрируя пустые ящики из-под снарядов.

Напомним, россиянам дали новый срок на захват Бахмута.

Сотня вагнеровцев за день: бойцы усеивают посадки труппами врага

Сотня вагнеровцев за день: бойцы усеивают посадки труппами врага

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1380
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация