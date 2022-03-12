"Ты разрушаешь то, что создавалось веками": в Чернигове показали последствия российского авиаудара (видео)

"Ты разрушаешь то, что создавалось веками": в Чернигове показали последствия российского авиаудара (видео)

Житель Черновцов обратился к президенту РФ Владимиру Путину и НАТО.

В Чернигове показали последствия российского авиаудара по стадиону имени Гагарина. Трибуны разрушены, а у входа и посреди футбольного поля – огромные воронки.

Видео опубликовал местный видеограф Сергей Ломоса.

"Мы боремся за свободу и целостность нашей страны. А ты принес боль, страдания и смерть. Ты разрушаешь то, что создавалось веками. Мы можем дать отпор на земле и на воде, но не в силах защитить наше небо. НАТО, закрой небо!" — говорит мужчина.

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