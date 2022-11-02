"Ты страну защищаешь, страну идиотов бл**ь" – перехват разговора оккупанта с женой (аудио)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехваченный разговор российского оккупанта, воюющего против Украины, с его женой.

Захватчик жалуется на отсутствие еды, лекарств, плохое обеспечение. Солдат признается, что война, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал против Украины – бессмысленна.

Оккупант не понимает, ради чего воюет.

Жена : "Ты страну защищаешь, страну идиотов бл**ь".

Оккупант : "Чью? От чего? Хоть бы пояснили, на**й".

Жена : "Чью? Путинскую. Путинский кусок земли".

Оккупант : "От чего?".

Жена : "От людей, которые ему немилы. Чего они ждут, бл**ь? Реально, мы все в говне. Все, это ху**я".

Жена : "А медикаменты есть какие-то?".

Оккупант : "Нет у меня них*я".

Напомним, по состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали уже около 73 270 тыс. русских солдат.

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