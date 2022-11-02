"Ты страну защищаешь, страну идиотов бл**ь" – перехват разговора оккупанта с женой (аудио)

Российский захватчик критикует Путина из-за бессмысленности развязанной войны против Украины.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехваченный разговор российского оккупанта, воюющего против Украины, с его женой.
Захватчик жалуется на отсутствие еды, лекарств, плохое обеспечение. Солдат признается, что война, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал против Украины – бессмысленна.
Оккупант не понимает, ради чего воюет.
Жена : "Ты страну защищаешь, страну идиотов бл**ь".
Оккупант : "Чью? От чего? Хоть бы пояснили, на**й".
Жена : "Чью? Путинскую. Путинский кусок земли".
Оккупант : "От чего?".
Жена : "От людей, которые ему немилы. Чего они ждут, бл**ь? Реально, мы все в говне. Все, это ху**я".
Жена : "А медикаменты есть какие-то?".
Оккупант : "Нет у меня них*я".
Напомним, по состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали уже около 73 270 тыс. русских солдат.
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