"Ты только живи": мать расстрелянного за "Слава Украине!" воина ВСУ рассказала, как узнала о казни

Женщина говорит, что ее сын был смел и погиб непокоренным.

Мать украинского защитника Александра Мациевского, которого жестоко расстреляли российские убийцы за "Слава Украине", рассказала о том, как она узнала о казни своего сына.

Об этом она рассказала "Суспильному".

67-летняя Параска Демчук — мать 42-летнего Александра, которого жестоко казнили россияне, рассказала, что до полномасштабной войны ее сын работал электромонтером в Киеве. Он добровольно отправился защищать Украину.

Мать говорит, что перед отправлением на фронт, мужчина перекрестился, перекрестил дом и поблагодарил ее за жизнь. Последний разговор был 29 декабря. Мать просила его выжить, однако 30 декабря мужчина вместе с собратьями пошел на задание у Соледара, из которого никто не вернулся.

Фото: скриншот с видео

"Он мне всегда говорил, мама, ты только живи. Он просил меня", — говорит женщина.

Прасковья Демчук рассказала, что после того, как увидела видео казни, она ночь не смогла спать.

"Я увидела, как погиб мой сын. Я увидела его характер — стойкого и несгибаемого. Он мне говорил, что в плен никогда не сдаст. Я будто посреди ночи слышала то: "Слава Украине!", — вспоминает женщина.

Прасковья Демчук говорит, что она тяжело переживает потерю сына, однако он просил ее жить и именно эти слова поддерживают женщину.

"Он погиб за это знамя. Он погиб за "Слава Украине!". Мне в то время жить не хотелось. Я искала на кладбище себе место. Но он меня просил жить, значит он знал для чего", — говорит женщина.

Расстрел пленного воина ВСУ за слова: "Слава Украине!"

Накануне в Сети опубликовали видео, как российские оккупанты казнили пленного воина ВСУ. Последними словами мужчины были: "Слава Украине".

Активист Сергей Стерненко и собратья Александра Мациевского считают, что перед расстрелом российские террористы заставили украинского защитника копать себе могилу.

Украинские власти и мировое сообщество отреагировали на жуткие кадры зверства российских оккупантов и осудили действия террористов. Военная разведка Украины пообещала найти палачей украинца.

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