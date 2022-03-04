Тяжело, но они будут идти: Подоляк озвучил три составляющих переговорного процесса с Россией

Война с Украиной очень вредит имиджу Москвы.

Россия серьезно относится к переговорному процессу и даже ускоряет его.

Об этом 4 марта во время пресс-конференции заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Позиция РФ жесткая - это понятно, будь она у них мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция главного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Поэтому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти", — заявил он.

Подоляк добавил, что есть три составляющие этих переговоров. Во-первых, на сегодняшний день, позиция Украины в переговорном процессе очень сильно усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, это ключевое, что президент Зеленский не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу. Более того, он совершенно четко понимает все границы, на которые мы можем пойти, говоря с РФ, на которые мы не можем пойти, то есть это большая конструкция, в которой мы работаем.

И третье, делегация. Это Давид, это я, это еще работающие люди, учитывая министра обороны Алексея Резникова. Мы ясно понимаем психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них цели есть. На какие интеллектуальные устои они опираются. Что они понимают об Украине, что нет. То есть, нам достаточно комфортно работать, понимая мотивы российской стороны. Учтите, понимая мотивы российской стороны. Мы не просто находимся на переговорах и слушаем их. Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них мотивация на самом деле, подчеркнул советник главы ОП.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что украинская сторона не может озвучивать много подробностей о переговорах, чтобы не навредить процессу.

"К сожалению, мы не можем вам давать много информации по процессу переговоров, потому что по договоренности обеих сторон, мы только идем за согласованным коммюнике для того, чтобы просто не нарушить логику… вы же понимаете, что может быть много всяческих вещей, которые будут просто мешать переговорному процессу. Поэтому мы извиняемся заранее, что в отношении переговоров информация будет очень краткой, — пояснил он.