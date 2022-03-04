Тяжело, но они будут идти: Подоляк озвучил три составляющих переговорного процесса с Россией

Война с Украиной очень вредит имиджу Москвы.
Россия серьезно относится к переговорному процессу и даже ускоряет его.
Об этом 4 марта во время пресс-конференции заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Позиция РФ жесткая - это понятно, будь она у них мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция главного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Поэтому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти", — заявил он.
Подоляк добавил, что есть три составляющие этих переговоров. Во-первых, на сегодняшний день, позиция Украины в переговорном процессе очень сильно усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, это ключевое, что президент Зеленский не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу. Более того, он совершенно четко понимает все границы, на которые мы можем пойти, говоря с РФ, на которые мы не можем пойти, то есть это большая конструкция, в которой мы работаем.
И третье, делегация. Это Давид, это я, это еще работающие люди, учитывая министра обороны Алексея Резникова. Мы ясно понимаем психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них цели есть. На какие интеллектуальные устои они опираются. Что они понимают об Украине, что нет. То есть, нам достаточно комфортно работать, понимая мотивы российской стороны. Учтите, понимая мотивы российской стороны. Мы не просто находимся на переговорах и слушаем их. Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них мотивация на самом деле, подчеркнул советник главы ОП.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что украинская сторона не может озвучивать много подробностей о переговорах, чтобы не навредить процессу.
"К сожалению, мы не можем вам давать много информации по процессу переговоров, потому что по договоренности обеих сторон, мы только идем за согласованным коммюнике для того, чтобы просто не нарушить логику… вы же понимаете, что может быть много всяческих вещей, которые будут просто мешать переговорному процессу. Поэтому мы извиняемся заранее, что в отношении переговоров информация будет очень краткой, — пояснил он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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