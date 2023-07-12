Тяжелораненый полз заминированным полем к своим: история 26-летнего бойца из Мариуполя, защищавшего Бахмут

Илья воевал еще до полномасштабного вторжения и защищал Украину в самых горячих точках на Донецком направлении – Пески, Авдеевка, Водяное.

В Сети рассказали историю мужественного защитника Бахмута Ильи Сафановского. Парень раненым полз через минное поле к ближайшим позициям украинских военных.

Об этом пишет "Первое медицинское объединение Львова".

26-летний Илья – один из защитников Бахмута. Он – из Мариуполя. К рядам ВСУ присоединился еще в 2017 году. С тех пор защищал Украину в самых горячих точках на Донецком направлении – Пески, Авдеевка, Водяное.

Тяжелое ранение ноги Илья получил в конце июня. Группа наших военных попала под перекрестный огонь, отбивая позицию у врага под Бахмутом.

"Стреляли всем, что было под руками. Пулеметы, противотанковые и автоматные очереди выстреливали одна за другой, гранаты летали повсюду", – вспоминает боец.

Однажды парень почувствовал онемение в ноге и понял, что ранен. После боя вместе с другими ранеными защитниками он 40 метров мимо ближайших позиций украинских военных – на рассвете, в густой туман. Как оказалось, поле было заминировано.

"Когда мы ползли, то не видели почти ничего. А когда поняли, что там было все в минах, то не могли поверить, что все живыми добрались до нашего окопа", – рассказывает Илья.

Уже в окопе военный покончил с собой турникет. Далее его эакуировали в ближайший госпиталь, затем в Харьков, а оттуда – во Львов.

Сафановский получил тяжелую минно-взрывную травму и открытый осколочный перелом правой ноги в области бедра. Медики лечат его раны и готовят к очередному хирургическому вмешательству, чтобы спасти ногу.

Илья мечтает вернуться в родной Мариуполь после победы с родными – женой и 5-летней дочерью.

Раньше мы рассказывали историю любви раненого бойца, который потерял способность говорить но жестами показывал жене, как ее любит.

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