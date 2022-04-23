Тяжелое вооружение и санкции против российских военных: Джонсон раскрыл детали разговора с Зеленским

В субботу, 23 апреля, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели разговор, в частности обсудили новую военную помощь Украине.
Британский премьер рассказал больше о переговорах с Зеленским, об этом Джонсон сообщил на своей странице в Twitter.
В частности, глава правительства Британии проинформировал украинского президента о последних шагах, которые Великобритания предпринимает для поддержки Украины. Речь идет о военной помощи и санкциях против российских военных.
"Мы оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе бронетанковые транспортные средства. Мы ввели новые санкции против военнослужащих РФ. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом. А правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений. Россия должна отвечать за свои действия", — написал он.
Мы будем reopening наши embassy в Киеве, demonstrating наши solidarity с украинскими людьми.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 23 апреля 2022
And the UK government is helping to collect evidence of war crimes.
Россия должна быть определена для своих действий. 2/2
Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Украинский президент и глава правительства Британии по итогам переговоров договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения.
Читайте также:
- Подоляк рассказал, передавала ли Россия Украине свой вариант мирных договоренностей
- Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным
- Живёт в альтернативной реальности: Путина пугают ликвидацией, чтобы он не встретился с Зеленским
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.