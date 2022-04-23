Тяжелое вооружение и санкции против российских военных: Джонсон раскрыл детали разговора с Зеленским

Тяжелое вооружение и санкции против российских военных: Джонсон раскрыл детали разговора с Зеленским

В субботу, 23 апреля, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели разговор, в частности обсудили новую военную помощь Украине.

Британский премьер рассказал больше о переговорах с Зеленским, об этом Джонсон сообщил на своей странице в Twitter.

В частности, глава правительства Британии проинформировал украинского президента о последних шагах, которые Великобритания предпринимает для поддержки Украины. Речь идет о военной помощи и санкциях против российских военных.

"Мы оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе бронетанковые транспортные средства. Мы ввели новые санкции против военнослужащих РФ. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом. А правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений. Россия должна отвечать за свои действия", — написал он.

Мы будем reopening наши embassy в Киеве, demonstrating наши solidarity с украинскими людьми.



And the UK government is helping to collect evidence of war crimes.



Россия должна быть определена для своих действий. 2/2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 23 апреля 2022

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Украинский президент и глава правительства Британии по итогам переговоров договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

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