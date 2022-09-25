Тяжелораненые украинские военные пройдут лечение в Израиле — посол

Израиль примет на лечение военных Вооруженных сил Украины.

20 украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения на войне, пройдут курс лечения в Израиле.

Такое сообщение в Twitter обнародовало посольство Израиля в Украине.

"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боевых действий", – рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

Напомним, Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

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