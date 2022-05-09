Тяжелораненых украинцев из восточных областей Украины эвакуировали в Германию в "летучем госпитале"

На его борту имеется 38 коек для пациентов, кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии.
Из восточных областей Украины эвакуировали в Германию 30 тяжелораненых украинцев. В основном это взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями.
Об этом сообщили в Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Среди раненых – не только взрослые, но и дети со сложными минно-взрывными ранениями, пострадавшие в результате военной агрессии российской федерации, а также больные, нуждающиеся в специализированном лечении.
На Львовщину людей доставили поездом, а затем пациенты каретами экстренной медицинской помощи отправились в Польшу, где организовали авиарейс "Жешув-Кельн". Для этого задействовали "летучий госпиталь" – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных Сил Германии.
Направление пациентов в Германию стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения и Европейской Комиссии.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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