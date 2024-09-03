Тяжелораненый на фронте известный украинский актер рассказал о своем состоянии и реабилитации

Популярный актер театра и кино Андрей Валенский, который служил на фронте и был серьезно ранен, вышел на связь.

Артист рассказал о своем состоянии и реабилитации. В настоящее время Валенский находится во Львове, где восстанавливается после тяжелого ранения. Скорее всего, артист перенес операцию, ведь, по его словам, он "уже немного железный". Андрей Валенский также поблагодарил всех за поддержку и за средства, которые неравнодушные донатили ему на лечение.

"Мое восстановление продолжается, я в хорошем городе Львове на плановой реабилитации, я уже немного железный и очень сильно закаленный. Я очень благодарю вас всех за огласку моей истории, за ваши донаты, за ваши слова поддержки, на них и держусь! Спасибо всем тем, кто посещал меня, с вашей помощью я восстанавливаюсь со сверхбыстротой!", — высказался актер.

Андрей Валенский / Фото: facebook.com/valensky.andre

Андрей Валенский отметил, что сумма, которая необходима ему на реабилитацию, уже собрана, и он закрыл банку для донатов. Кроме того, артист пообещал предоставлять все отчеты, на что он потратил деньги.

Отметим, в начале августа стало известно, что Андрей Валенский получил серьезное ранение на фронте. Неравнодушные начали артисту донатить деньги на реабилитацию. К сожалению, актера обманули аферисты и определенную часть собранных денег нагло украли.

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