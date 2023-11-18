Тяжелые бои идут на трех направлениях: британская разведка назвала, где именно

В ближайшее время линия фронта в Украине вряд ли изменится.

Несмотря на тяжелые бои, которые ведутся на трех участках фронта, ни Украина, ни Россия не достигают значительного прогресса.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По данным разведчиков, в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех направлениях: на Купянском направлении, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.

"Однако ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особо тяжелые потери вокруг Авдеевки", — говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, на которых ссылается разведка, небольшие беспилотные летательные аппараты и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль в срыве обеих сторон.

"С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины перспективы существенных изменений на линии фронта в ближайшее время не слишком оптимистичны", — отметили в разведке.

Ранее Генштаб сообщил, что украинские военные отразили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

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