Тяжелые бои на Донбассе и уничтожение живой силы оккупантов — сводка Генштаба

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа «Шахед-136», 8 из них были уничтожены нашими защитниками. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 апреля.

Угроза с севера

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Кондратовка Сумской области, а также населенных пунктов Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

Ситуация на Донбассе

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеские обстрелы подверглись Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

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Продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безрезультатные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населённого пункта Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

Ситуация на юге

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.

Недавно в временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, среди осужденных, якобы для обеспечения правопорядка. Среди окупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу российской федерации, вероятно, для поднятия духа захватчиков. В то же время известно, что некоторые ранее находившиеся в городе боевые подразделения постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым.

Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов понимают, какой будет ситуация на фронте в Украине в последующие критические месяцы.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ показали фото уничтоженного Бахмута.

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