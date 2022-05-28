Тяжелые бои на востоке и взрывы в оккупированной Херсонской области: как прошла ночь в регионах

Тяжелые бои на востоке и взрывы в оккупированной Херсонской области: как прошла ночь в регионах

Российские военные ночью обстреляли Харьков, попали в два жилых дома. Активные бои в Донецкой области продолжаются.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине и Полтавщине.

Об этом сообщили в отчете военно-гражданских администраций.

На Днепропетровщине ночь и утро прошли с тревогами. Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. Есть разрушения.

Сумщина: до четырех утра враг обстреливал наши территории: вражеская ракета наделала беды в окрестностях Путивля. Разрушено сельхозпредприятие. Человеческих жертв нет. Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины.

Харьков: около часа ночи было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, Киевском районе Харькова, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть погибшие в Харьковском районе, пгт Слатино – 1 человек.

Луганщина: после ожесточенных боев россияне понесли значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Кроме того, зафиксированы разрушения в городах Луганщины: в Горном, Золотом и Лисичанске, а также в пгт Врубовка и Орехово. Погибших среди гражданских нет.

Донетчина: по всему периметру обороны активные боевые действия.

Лиман: ракетные удары и артиллерийские обстрелы, многочисленные разрушения жилых домов, по меньшей мере, один человек погиб. Утром – артобстрел по г. Красногоровка и г. Марьинка.

По поселку Новомихайловка нанесен авиаудар. Последствия выясняются. ВСУ остаются на своих позициях.

Николаевщина: ночь прошла относительно спокойно.

Херсонщина: обстрелы и взрывы по всей территории, жители теробщин Великоалександровской и Калиновской общин сообщали об авиации и автоматных очередях в оккупированных селах. Ситуация очень напряженная и в населенных пунктах Высокопольского, Нововоронцовского и соседних общин.

Ранее стало известно, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже достигли около 30 тысяч человек.

Ракетами по Бахмуту - российские оккупанты используют реактивную артиллерию в Донецкой области.

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