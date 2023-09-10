Тяжелые бои в районе Клещиевки и штурм россиян: что происходит на фронте

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.

На Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы противника и наносить успешное поражение по его тылам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 состав горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, сейчас украинские военные наступают в направлениях двух стратегически важных населенных пунктов: Роботино в Запорожской области и Старомайорское Донецкой области. Главная цель – перерезать наземный коридор в Крым для россиян.

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