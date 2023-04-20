Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку, ВСУ атаковали 3 пункта управления оккупантов — сводка Генштаба

В течение суток российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 20 апреля.

Генштаб предупреждает, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Там отражено более 40 атак россиян. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут.

ВСУ продолжают отражать атаки россиян

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск РФ.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Под артиллерийские обстрелы попали Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Подразделения Сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток россияне безуспешно вели наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Совершили обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 1 удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления противника.

Что в оккупации

В некоторых населенных пунктах Херсонской области захватчики ужесточили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время, в ходе таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах РФ.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, россияне обстреляли Черниговщину. В результате удара погибла 25-летняя девушка, еще двое мужчин ранены.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, россияне обстреляли Черниговщину. В результате удара погибла 25-летняя девушка, еще двое мужчин ранены.

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