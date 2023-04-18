Тяжелые бои за Бахмут и многочисленные вражеские атаки у Марьинки: основное со сводки Генштаба за сутки

ВСУ уничтожили станцию РЭБ и один важный военный объект окупантов.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Где "жарче всего"

Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси и дальше находятся некоторые подразделения российсих войск.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Кореньок, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное на Харьковщине.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Под артиллерийские обстрелы попали Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичив, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток россияне наступательных действий не проводили. Совершили обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Новополье Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удара по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

Ранее ТСН.ua собрал подробности, ключевые заявления властей и мнения экспертов о том, могут ли ВСУ перенести весеннее контрнаступление.

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