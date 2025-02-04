Затяжная русская война на истощение стала серьезным испытанием для Украины. Командование отчаянно пытается восполнить нехватку личного состава.

Об этом пишет Politico.

Свою историю рассказала Анастасия — украинский военный медик, пошедшая добровольцем в армию в 2022 году. Она не имела военного или медицинского опыта, но хотела помогать раненым украинским солдатам в тыловых госпиталях, держась как можно дальше зоны боевых действий.

Осенью прошлого года, находясь в отпуске по болезни, она узнала, что командование армии перевело ее в одну из самых горячих точек войны России против Украины, недалеко от Курахово на востоке Донецкой области.

"До момента прибытия у меня не было даже базовой военной подготовки. Мое бывшее командование подделало мои документы", — сказала Анастасия, которая попросила не называть ее имя полностью. Военные чиновники отрицают, что такое может произойти.

Анастасия рассказала, что ее новые товарищи помогают ей адаптироваться: "Уже в этой новой бригаде водители научили меня собирать оружие и мне очень помогли".

Ее история повторяется по всей Украине из-за отчаянных попыток пытающихся восполнить нехватку личного состава, вызванную борьбой с медленным, но кровавым наступлением России на востоке Украины.

Главнокомандующий Украины Александр Сырский 11 января отдал приказ о переводе более 5000 военнослужащих ВВС в сухопутные войска. Это вызвало тревогу: Украина жертвует высококвалифицированными специалистами, которых не сможет заменить, чтобы присоединиться к боевым действиям на передовой. Однако Сырский настаивал на том, что не будет переводить «незаменимых» сотрудников. Эту проблему заметили в Вашингтоне.

"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что у них заканчиваются украинцы", — заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний по утверждению его кандидатуры.

Ситуация усугубляется напряженностью в армии: все больше неподготовленных и измученных солдат дезертируют, возникают трудности с набором новых солдат и арестовываются уважаемые и популярные боевые офицеры.

Это превращается в политическую проблему для Киева, поскольку он пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что имеет смысл продолжать поддерживать Украину, поскольку он настаивает на скорейшем прекращении войны.

Проблемы с лидерством

Проблемы на линии фронта вызывают вопросы качества военного командования Украины, пытающегося перейти от жесткой советской модели к системе, основанной на западных принципах, одновременно ведя экзистенциальную войну.

"Современная война быстро развивается. Она техническая, сложная и непредсказуемая. Она требует предприимчивых офицеров, готовых идти на риск, которые могут отстаивать свою позицию и иметь дело с солдатами, которые могут быть более опытными, чем они", — сказал Глен Грант, бывший офицер британской армии и эксперт по обороне по Baltic Security Foundation.

По его словам, слабые командиры ненавидят этих людей и пытаются ли заставить их замолчать с помощью бюрократии и запугивания или вообще уволить. Инспекционные группы — это самое худшее зло для армии, поскольку они хотят советского однообразия, а это приведет к проигрышу Украины в войне.

Украинский военный медик Анастасия, пошедшая добровольцем в армию в 2022 году, подтвердила этот тезис.

"Под командованием Сырского штаб превратился в группу лоялистов. Многие командиров сменились на людей Сырского, которым все равно, и желающих докладывать высшему штабу только о победах, не имеет значения, сколько жизни это обойдется", — сказала она.

Прессслужба Генерального штаба Украины, осуществляющего оперативное управление вооруженными силами, в ответе изданию Politico опровергла обвинения.

"Одним из основных принципов является ценность жизни личного состава, обеспечивающая длительную боеспособность и устойчивость коллектива", — говорится в письме.

Вопреки тому, что высшее командование отказалось публично обсуждать какие-либо проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, поскольку это может нанести вред операциям против России, оно признало, что имеют место случаи дезертирства, и, по его словам, эта проблема решается.

"Нужен системный подход, охватывающий как управленческие, так и психологические аспекты", — заявили в Генштабе.

Кровавое поле битвы

Аналитики констатировали: возникающие в украинской армии трещины вызваны масштабами кровопролития.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за почти три года боев Киев потерял более 43 тысяч солдат убитыми и более 370 тысяч ранеными.

Кремль не раскрывает данные о потерях, но Сырский подсчитал, что только в 2024 году Россия потеряла 150 000 солдат убитыми и более 400 000 ранеными. Генеральный штаб Украины заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 818 740 солдат убитыми или ранеными.

Хотя Сырский и заявил, что потери России в "много раз выше", чем Украина, последствия ощущаются на фронте.

"Как и в любом конфликте, который длится больше года, чем дольше длится война, тем меньше профессиональных солдат остается на передовой. В то же время растет потребность в наборе и обучении людей из мирной жизни, не имеющих предыдущего военного опыта", — отметила Елена. Трегуб, исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии и член Общественной антикоррупционной комиссии Министерства обороны.

Она добавляет, что эти люди часто психологически и физически не готовы к бою и их адаптация требует времени. Это неизбежный вызов, с которым столкнулась Украина — как и любая другая страна, которая очутилась бы в такой затяжной войне.

"Кадровые проблемы выходят на первый план, поскольку Украина вовсю пытается замедлить продвижение России. С мая Кремль отвоевал часть Харьковской области, освобожденную Украиной в 2022 году, и захватил около 2800 квадратных километров земли — около 0,4 процента территории Украины", — акцентируют в издании.

Теперь россияне смыкают свои тиски над восточным логистическим узлом Покровска, что приводит к новым обвинениям в адрес высшего командования. Как написал командир отдельного батальона "Волки да Винчи" украинской армии Сергей Филимонов, главная причина катастрофы на Покровском направлении — высшее командование, которое ставит невыполнимые задачи подразделениям. Генералы не понимают возможности подразделений и не ориентируются в обстановке на передовой.

В то же время россияне сталкиваются со своими собственными проблемами, пытаясь вытеснить Украину из Курской дуги с помощью северокорейских солдат. Несмотря на недели жестоких атак, уничтоженных КНДРовцами, украинцы держатся.

Необходимость изменений

Призывы к изменениям растут. Украинский военный эксперт и глава фонда "Вернись живым", который помогает ВСУ, написал, что на бумаге на передовой много людей, много оружия, много техники.

"И они дают им боеприпасы, и фронт разваливается. Не потому, что люди не воюют, а потому, что в командовании царит хаос", — заявил он в декабре "Украинской правде".

Недавно украинские спецслужбы арестовали двух генералов украинской армии по подозрению в "ненадлежащей защите Харьковской области" во время российского наступления в прошлом году. Бывший командир 155-й бригады также был арестован за якобы сокрытие дезертирства во время учений во Франции.

Сырский может быть вызван в качестве свидетеля. Некоторые украинские депутаты утверждают, что аресты имеют политическую подоплеку.

"Такие действия не только подрывают доверие к армии во время войны, но и представляют прямую угрозу обороноспособности страны. Это негативно влияет как на моральный дух военных, так и на доверие общественности, ослабляя национальное единство в решающий момент борьбы за независимость", — заявил Роман Костенко, ветеран вооруженных сил и секретарь Комитета по обороне ВРУ.

Критикуют и то, как военные включают новобранцев в армию. Некоторые считают, что новых солдат следует смешивать с ветеранскими подразделениями, чтобы научить их выживать на поле боя. Есть жалобы на то, что высшее командование помещает необученных новобранцев в новые бригады, а затем бросает неопытные подразделения в самые ожесточенные бои.

По словам командующего Филимонова, это привело к неудачам на поле боя.

"Если солдат попадает в подразделение, где он... чувствует, что командование знает, что делать, солдат пытается остаться там любой ценой. Если командование отправляет его на позицию сразу после обучения в Европе или после базовой военной подготовки в Украине без дополнительной работы" с ним, он либо гибнет, либо уходит в самоволку», — сказал Филимонов.

Хотя проблемы растут, украинская армия продолжает реформироваться. Она переходит в более современную структуру западного образца, которая повышает эффективность командования, а также очищает от бюрократии и ускоряет принятие решений за счет цифровизации ключевых процессов.

Анастасия хочет остаться на новой должности, вопреки недовольству решением отправить ее на фронт.

"Я могла бы пойти в самоволку из-за этой несправедливости, но это не мой путь. Ребятам я нужна здесь", — заключила она.

Напомним, по состоянию на утро 4 февраля ВСУ уничтожили 842 930 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных.

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