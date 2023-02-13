Тяжесть к сакральным датам: Гуменюк сообщила, когда россияне могут массированно обстрелять Украину

Следующая массированная атака российских оккупационных войск может прийтись на годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, это может быть как массированная атака, так и комбинированная ракетная атака, а также возможные и точечные удары.

"Если говорить о (временном промежутке – ред.) от одного массированного удара к другому – это, как правило, до двух недель. Можем заметить, что от предыдущей до следующей (массированной атаки – ред.) – это как раз 24 февраля. Помним о притяжении врага к сакральным датам, надо быть наготове", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты держат надводные ракетоносители в пунктах базирования, где, вероятно, проходят переснаряжения и готовятся к следующему выходу. А еще два подводных ракетоносителя, снаряженные до восьми ракет, находятся на боевом дежурстве.

"Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак... Как правило, пуски с подлодок затруднены в обнаружении. Таким образом враг может терроризировать местное население угрозой этих ударов. Помним о том, что они чаще играют м' язами", — добавила спикер.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чего ждать от оккупантов 24 февраля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ближе к 24 февраля произойдут события, которые станут четким сигналом для Владимира Путина. В частности, следует ожидать и новые санкции.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк рассказала, что происходит в Черном и Азовском морях и предупредила о возможных точечных ударах РФ.

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