- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Тыла РФ "взрываются": в оккупированных Крыму и Луганске - новая "бавовна", горит нефтебаза (видео)
В результате успешной атаки Сил обороны поражен важный логистический узел оккупантов в Крыму и объекты накопления живой силы в РФ.
Ночь против 8 апреля стала настоящим испытанием для логистики и обороны оккупантов. Силы обороны Украины с помощью ударных БПЛА совершили масштабную атаку на военные объекты во временно оккупированном Крыму, Луганске, Мелитополе и территории РФ.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Наиболее резонансным стал удар по нефтебазе во временно оккупированной Феодосии. Несмотря на наличие на объекте зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», дроны успешно поразили цель.
В результате атаки возник масштабный пожар, который жители полуострова наблюдали на расстоянии до 25 километров.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также подтвердил успешную отработку по объекту.
«Феодосия, АР Крым (о). Поражена нефтебаза. В результате возник пожар, который наблюдали в 25 км от места горения», — отметил Андрющенко.
Взрывы в Луганске и обесточенный Мелитополь
Не менее громко было и во временно оккупированном Луганске. Российские источники сообщают о многочисленных прилетах в черте города. Последствия ударов уточняются, однако местные жители публикуют кадры задымлений.
Параллельно с этим, около полуночи серия взрывов прогремела во временно оккупированном Мелитополе. После громких звуков в городе снова исчезла электроэнергия. Зафиксировано движение многочисленных транзитных беспилотников и беспорядочная работа вражеской ПВО. Работу противовоздушной обороны оккупантов также фиксировали в Донецке, откуда дроны направлялись дальше на восток.
«Бавовна» посетила и непосредственно территорию России. В течение всей ночи под атакой находилась Ростовская область. Активность ПВО зафиксирована в Таганрогском районе и вблизи Миллерово. По предварительным данным, значительных разрушений там нет, однако Андрющенко отмечает, что направление ударов смещается именно в места накопления личного состава и техники россиян.
В Краснодарском крае, в частности в Приморско-Ахтарском районе, также зафиксированы последствия. Местные власти традиционно сообщили о пожаре в гражданских домах, хотя реальный ущерб военным объектам еще устанавливается.
Также о взрывах сообщалось и во Владимирской области, в районе воинской части №42754.
«Фиксировались взрывы в районе воинской части в/ч 42754, где находится 1263-й арсенал», — резюмировал Андрющенко.
Война в Украине — последние новости
Напомним, по данным партизанского движения «АТЕШ», во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны несет серьезные потери после ударов Сил обороны Украины.
Сообщается, что серия точных атак привела к уничтожению или выведению из строя комплексов С-400 и «Панцирь», из-за чего оккупанты не успевают восстанавливать систему ПВО.
По информации источников, под удар попали позиции от Джанкоя в Евпаторию и Черноморский, а для закрытия пробелов российское командование вынуждено привлекать к ПВО неподготовленным лицам.
Партизаны также отмечают, что данные о новых позициях и перемещениях техники передаются Силам обороны Украины.