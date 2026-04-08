Тыла РФ "взрываются": в оккупированных Крыму и Луганске - новая "бавовна", горит нефтебаза (видео)

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

Ночь против 8 апреля стала настоящим испытанием для логистики и обороны оккупантов. Силы обороны Украины с помощью ударных БПЛА совершили масштабную атаку на военные объекты во временно оккупированном Крыму, Луганске, Мелитополе и территории РФ.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Наиболее резонансным стал удар по нефтебазе во временно оккупированной Феодосии. Несмотря на наличие на объекте зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», дроны успешно поразили цель.

Реклама

«Прилет» по нефтебазе / © Фото из открытых источников

В результате атаки возник масштабный пожар, который жители полуострова наблюдали на расстоянии до 25 километров.

«Прилет» по нефтебазе / © Фото из открытых источников

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также подтвердил успешную отработку по объекту.

Дата публикации 09:36, 08.04.26 Количество просмотров 12 Ночь взрывов: в Феодосии горит нефтебаза

«Феодосия, АР Крым (о). Поражена нефтебаза. В результате возник пожар, который наблюдали в 25 км от места горения», — отметил Андрющенко.

Взрывы в Луганске и обесточенный Мелитополь

Не менее громко было и во временно оккупированном Луганске. Российские источники сообщают о многочисленных прилетах в черте города. Последствия ударов уточняются, однако местные жители публикуют кадры задымлений.

Реклама

Дата публикации 09:36, 08.04.26 Количество просмотров 5 В ночь на 8 апреля во временно оккупированном Луганске были зафиксированы многочисленные "прилеты"

в Луганске / © Фото из открытых источников

Параллельно с этим, около полуночи серия взрывов прогремела во временно оккупированном Мелитополе. После громких звуков в городе снова исчезла электроэнергия. Зафиксировано движение многочисленных транзитных беспилотников и беспорядочная работа вражеской ПВО. Работу противовоздушной обороны оккупантов также фиксировали в Донецке, откуда дроны направлялись дальше на восток.

«Бавовна» посетила и непосредственно территорию России. В течение всей ночи под атакой находилась Ростовская область. Активность ПВО зафиксирована в Таганрогском районе и вблизи Миллерово. По предварительным данным, значительных разрушений там нет, однако Андрющенко отмечает, что направление ударов смещается именно в места накопления личного состава и техники россиян.

В Краснодарском крае, в частности в Приморско-Ахтарском районе, также зафиксированы последствия. Местные власти традиционно сообщили о пожаре в гражданских домах, хотя реальный ущерб военным объектам еще устанавливается.

Также о взрывах сообщалось и во Владимирской области, в районе воинской части №42754.

Реклама

«Фиксировались взрывы в районе воинской части в/ч 42754, где находится 1263-й арсенал», — резюмировал Андрющенко.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по данным партизанского движения «АТЕШ», во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны несет серьезные потери после ударов Сил обороны Украины.

Сообщается, что серия точных атак привела к уничтожению или выведению из строя комплексов С-400 и «Панцирь», из-за чего оккупанты не успевают восстанавливать систему ПВО.

По информации источников, под удар попали позиции от Джанкоя в Евпаторию и Черноморский, а для закрытия пробелов российское командование вынуждено привлекать к ПВО неподготовленным лицам.

Реклама

Партизаны также отмечают, что данные о новых позициях и перемещениях техники передаются Силам обороны Украины.