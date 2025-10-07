Тыловые города превратятся в прифронтовые: военный о новой дальности дронов РФ

Военный и общественный деятель Егор Фирсов / © Facebook/Егор Фирсов

О начале нового этапа в войне дронов свидетельствует постепенное снижение интенсивности использования традиционных FPV-дронов в пользу крыльев FPV, уже принявших на вооружение российские силы.

Об этом военный и общественный деятель Егор Фирсов предупредил в своем сообщении в соцсетях.

«Приоритет перейдет на крылья FPV: дальность полета 60–70 км — легко. В перспективе будут летать и в 100 км. Вес боекомплекта больше. Килзона и потенциальная зона поражения дронами будут только расти», — отмечает Фирсов.

Он подчеркивает, что именно в этом компоненте противник пока опережает Украину, став первым, кто начал массово применять крылья FPV-дронов.

Последствия, по словам военного, ощутимы уже сейчас. Города, ранее считавшиеся тылом, превращаются в прифронтовые зоны. Фирсов приводит пример, что дистанция от Харькова до Белгорода (50 км), еще два года назад была почти недостижимой для FPV, теперь является рабочей дальностью.

«Будут страдать города рядом с фронтом. Те дистанции, которые считались недостижимыми, превратились в норму. В Донецкой области Константиновка уже почти в таком же положении, как и Покровск. Логистика очень усложнена из-за дронов со всех сторон», — отметил он.

Из-за боев близ Часового Яра возросла угроза для Краматорска, куда теперь чаще долетают дроны, включая FPV на оптоволокне.

В Донецкой области Константиновка оказалась почти в таком же сложном положении, как и Покровск, а в Дружковке уже готовятся к эвакуации.

Прогнозируется, что трасса Славянск-Краматорск-Дружковка будет все плотнее контролироваться вражескими беспилотниками.

Напомним, ранее соучредитель и руководитель партнерства DroneUA Валерий Яковенко прокомментировал тему сбития вражеских дронов гражданскими. По его словам, приобретать навыки обращения с оружием важно, но сбивание дронов из ружей, особенно в городе, влечет за собой ряд рисков.