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"Тыловые крысы": в Мелитополе россияне устроили перестрелку из ФСБ и полицейскими

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1674
Время на прочтение
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"Тыловые крысы": в Мелитополе россияне устроили перестрелку из ФСБ и полицейскими

Россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу

Местные жители вызвали "полицию", однако захватчиков это не остановило.

Россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу с сотрудниками ФСБ и комендатуры.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Как отмечают очевидцы, оккупанты проживали в одной из квартир девятиэтажей вблизи оккупационной "комендатуры" и уже с 22:00 начали "гулять".

В ответ местные вызвали полицию, однако захватчиков это не остановило. В помощь прибыли "военная полиция", ФСБ и сотрудники других российских силовых ведомств.

"Пьяные оккупанты кричали им о "тыловых крысах" в стиле "мы же воевали", после чего началась стрельба. В конце концов "освободителей" поймали — в квартире выбили дверь, всех окупантов избили и увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении .

Тем временем в оккупированном Мелитополе российские войска готовятся к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ и возобновили работу сирен воздушной тревоги.

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