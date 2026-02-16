Тылы РФ горят: ВСУ ударили по скоплениям армии РФ и пункту управления дронами

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Силы обороны Украины поразили районы сосредоточения живой силы противника, узел связи и пункт управления БпЛА.

Об этом сообщил Генштаб.

«В ночь на 16 февраля, в районе н.п. Калиновка (ТОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника. В районе Новопавловки (ТОТ Донецкой области) поражен узел связи врага. В районе н.п. Березово (ТОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника. В районе н.п. Уют (ТОТ Донецкой области) поражен пункт управления БпЛА оккупантов», — говорится в сообщении ведомства.

Удары по России — последние новости

Силы обороны Украины ночью 9 февраля нанесли удары по военным объектам противника на территории России и на временно оккупированных территориях.

Как сообщили в Генштабе, в Судже Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника. В то же время, на ТОТ Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, зафиксировано поражение состава боеприпасов врага.

10 февраля ВСУ ударили по пунктам управления дронами и составам оккупантов. По данным Генштаба, в Донецкой области, вблизи населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение, которое обеспечивало восстановление техники оккупантов.