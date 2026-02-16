- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Тылы РФ горят: ВСУ ударили по скоплениям армии РФ и пункту управления дронами
Масштаб потерь и ущерба уточняется. Силы обороны акцентировали, что удары будут продолжаться.
Силы обороны Украины поразили районы сосредоточения живой силы противника, узел связи и пункт управления БпЛА.
Об этом сообщил Генштаб.
«В ночь на 16 февраля, в районе н.п. Калиновка (ТОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника. В районе Новопавловки (ТОТ Донецкой области) поражен узел связи врага. В районе н.п. Березово (ТОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника. В районе н.п. Уют (ТОТ Донецкой области) поражен пункт управления БпЛА оккупантов», — говорится в сообщении ведомства.
Удары по России — последние новости
Силы обороны Украины ночью 9 февраля нанесли удары по военным объектам противника на территории России и на временно оккупированных территориях.
Как сообщили в Генштабе, в Судже Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника. В то же время, на ТОТ Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, зафиксировано поражение состава боеприпасов врага.
10 февраля ВСУ ударили по пунктам управления дронами и составам оккупантов. По данным Генштаба, в Донецкой области, вблизи населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение, которое обеспечивало восстановление техники оккупантов.