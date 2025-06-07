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Тысяча «Шахедов» ежедневно: эксперт оценил риски массированных атак россиян по Украине
Сейчас оккупационная армия может за сутки выпустить около 500 дронов, но даже не способна повторять такие атаки ежедневно.
Сейчас россияне не способны запускать тысячу дронов ежесуточно из-за отсутствия навигационных систем и пусковых установок для БПЛА. Производство этих компонентов довольно сложное и стоимостное, и российский ВПК не успевает удовлетворить потребности оккупационной армии.
Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире национального телемарафона «Единые новости».
«Основная проблема — это производство навигационных систем. Эти навигационные системы очень похожи между „Шахедами“ и крылатыми ракетами. То есть они не могут выпустить их на какое-то огромное количество. Вторая проблема — это пусковые установки. Сами пусковые установки тоже дают высокую стоимость», — объяснил эксперт.
Он добавил, что пусковая установка «Шахеда» — это грузовик, на платформу которого устанавливают специальный контейнер.
«Он выглядит как морской контейнер, но на самом деле там внутри — „Шахеды“. И они также испытывают проблему с производством этих пусковых установок для дронов. Поэтому говорить, что они способны выпускать тысячу дронов в сутки — это нереальная цифра», — отметил эксперт.
По его словам, сейчас российская армия может в сутки выпустить около 500 дронов, и даже из этого количества не все они имеют боевую часть.
«Сейчас они выпускают до пятисот, и для этого им нужно около недели копить беспилотники. И примерно половина из них — это не боевые дроны, а имитаторы. Поэтому тысяча сейчас выглядит абсолютно нереалистичной цифрой», — подчеркнул Павел Нарожный.
Напомним, Украина разрабатывает «дроны-охотники» на «Шахеды» и другие БПЛА. Производство «антидронов» наращивается, ведь они уже доказали свою эффективность в защите неба над Киевом.