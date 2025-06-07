Тысяча «Шахедов» ежедневно: эксперт оценил риски массированных атак россиян по Украине

Российская армия не способна ежедневно запускать по Украине тысячу дронов / © ТСН.ua

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Сейчас россияне не способны запускать тысячу дронов ежесуточно из-за отсутствия навигационных систем и пусковых установок для БПЛА. Производство этих компонентов довольно сложное и стоимостное, и российский ВПК не успевает удовлетворить потребности оккупационной армии.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«Основная проблема — это производство навигационных систем. Эти навигационные системы очень похожи между „Шахедами“ и крылатыми ракетами. То есть они не могут выпустить их на какое-то огромное количество. Вторая проблема — это пусковые установки. Сами пусковые установки тоже дают высокую стоимость», — объяснил эксперт.

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Он добавил, что пусковая установка «Шахеда» — это грузовик, на платформу которого устанавливают специальный контейнер.

«Он выглядит как морской контейнер, но на самом деле там внутри — „Шахеды“. И они также испытывают проблему с производством этих пусковых установок для дронов. Поэтому говорить, что они способны выпускать тысячу дронов в сутки — это нереальная цифра», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас российская армия может в сутки выпустить около 500 дронов, и даже из этого количества не все они имеют боевую часть.

«Сейчас они выпускают до пятисот, и для этого им нужно около недели копить беспилотники. И примерно половина из них — это не боевые дроны, а имитаторы. Поэтому тысяча сейчас выглядит абсолютно нереалистичной цифрой», — подчеркнул Павел Нарожный.

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Напомним, Украина разрабатывает «дроны-охотники» на «Шахеды» и другие БПЛА. Производство «антидронов» наращивается, ведь они уже доказали свою эффективность в защите неба над Киевом.