Тысяча "Шахедов" одновременно: военный раскрыл новые планы России и локации пусковых установок

Беспилотники / © ТСН

Реклама

Россия активно работает над увеличением количества площадок для запуска ударных беспилотников типа Shahed. Одной из новых локаций стал аэродром Шаталово в Смоленской области РФ, где враг размещает стационарные пусковые установки и спецтехнику.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

По словам военного, Россия не только наращивает производство самих дронов-камикадзе, но и стремится увеличить плотность атак. Главная цель Кремля — иметь возможность запускать по Украине критическое количество БпЛА одновременно.

Реклама

«Враг должен в планах нацеливать на Украину больший объем БПЛА, чем делает это сейчас, в том числе более тысячи. Они могут попытаться это делать. Соответственно, им нужны пусковые площадки», — объяснил Мусиенко.

Именно для обеспечения таких массированных волн атак россиянам критически не хватает существующих точек запуска, что заставляет их расширять географию базирования пусковых расчетов.

Почему РФ прячет пусковые установки

Кроме желания увеличить интенсивность обстрелов, перемещение пусковых комплексов имеет и составляющую безопасность для россиян. Силы обороны Украины ведут постоянную «охоту» на места старта дронов.

Военнослужащий отметил, что противник прекрасно понимает: украинские защитники знают координаты действующих баз и готовы наносить по ним удары, несмотря на попытки прикрытия российским ПВО.

Реклама

«Враг опасается, что Силы обороны будут наносить удары, несмотря на их прикрытие разными средствами ПВО. Это тоже одна из причин, почему враг постоянно ищет возможность перебазировать свои пусковые площадки и создавать новые», — подчеркнул эксперт.

Украинские военные не сидят сложа руки. За последние несколько недель был нанесен ряд результативных ударов по местам хранения «Шахедов», в том числе на оккупированной территории Донбасса.

Продолжается системная работа по выявлению и ликвидации подразделений РФ, отвечающих за запуск БПЛА. Это касается не только ударных дронов, но и разведывательных беспилотников, FPV-дронов и новейших дронов на оптоволокне. Уничтожение пусковых мощностей врага остается приоритетной задачей защиты украинского фронта и тыла.

Напомним, военные предупреждают, что российская армия может обрабатывать беспилотники ядовитыми веществами, из-за чего они представляют серьезную угрозу даже после падения и без взрыва. В ВСУ призывают граждан не подходить к местам падения дронов, не касаться обломков или уцелевших аппаратов и не пытаться осматривать их самостоятельно. В случае обнаружения БпЛА необходимо немедленно сообщить военным или экстренным службам и держаться на безопасном расстоянии.