"Тысяча убитых россиян в день – мало": Эстония сделала выводы из войны в Украине

В Эстонии были уверены, что огромные потери вынудят россиян выйти на протесты.

Один из уроков войны в Украине состоит в том, что вторгающегося в твою страну агрессора нужно уничтожать до последнего человека.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова командующего Сил обороны Эстонии генерала Мартина Херема.

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Он заявил, что сначала думал, что гибель примерно тысячи россиян каждый день может сломать "психологический позвоночник российской нации". Херем был уверен, что такие потери заставят солдатских матерей и других людей выйти на протесты и остановит войну, как это было во время войны в Чечне.

"Однако сегодня я вижу, что 1000 погибших в день — это мало", — сказал Херем.

Кроме того, командующий Силами обороны Эстонии заявил, что на опыте войны в Украине нужно научиться считаться с определенными потерями.

"Противовоздушная оборона не может быть и не всесильна в том числе в Украине, чтобы сбивать все. Чем ближе к границе или линии фронта, тем больше вероятность, что ракета С-300 пролетит. И мы должны с этим считаться", — сказал он. .

Терем добавил, что защитой против этого является укрепление потенциальных целей, чтобы минимизировать ущерб.

"Во-вторых, нужно быть готовым уничтожать российские пусковые установки, которые находятся, например, на расстоянии до 100 километров. В этом направлении мы тоже работаем", — сказал Херем.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить Бахмут.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российской Госдуме посетовали, что не могут достичь ни одной цели, которую ставили перед собой захватчики перед началом так называемой "СВО".

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