Тысячи дронов-убийц во Львове и Черновцах: Берлинская про 2026 год

Мария Берлинская

В следующем, 2026 году, есть угроза, что тысячи российских дронов будут летать над украинскими городами «в режиме постоянной охоты». И это касается не только Сум, Днепра или Харькова, но и, например, Львова и Черновцов.

Об этом заявила украинская общественная деятельница, руководительница «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская в Telegram.

Угроза для Львова и Черновцов

«Сейчас все боятся „Шахедов“ и ракетных ударов. Но „Шахеды“ и ракеты бьют по конкретным координатам. Есть несколько опаснее — тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты. Это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов», — поделилась жутким прогнозом Берлинска.

Фантастический фильм ужасов

«Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми. Я понимаю, что это звучит как фантастический ужастик. Но это наша реальность, по моей оценке, уже в следующем году», — считает Берлинская.

Почему власть не готовится к новой угрозе

По ее мнению, контрмеры есть — это автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства. Волонтер призывает власти, как центральные так и местные, уже сейчас искать решения.

Волонтер признает, что вряд ли кто-то сильно готовится к этой угрозе.

«Как „готовились“ к этому к „Шахедам“, дронам на оптоволокне, КАБов… Да и вообще к вторжению врага», — напоминает она.

Берлинская напоминает, что до 2026 осталось буквально полгода. Она призывает украинцев спросить, кто будет отвечать, если завтра в Киеве, Запорожье, Днепре и других городах придется жить перебежками и по подвалам под постоянной охотой российских дронов.

Ранее Мария Берлинская заявила, что Россия сможет запускать более 1000 «Шахедов» в сутки.

Напомним, волонтер и блогер Сергей Стерненко разнес военное руководство за игнорирование опасности от Шахедов.

Специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» также сделал угрожающее предупреждение, что Россия «разнесет» всю страну «Шахедами», если Украина не предпримет немедленные меры.

А военный и рэпер Ярмак (Yarmak) даже заявил о «кровавой осени» и посоветовал украинцам убираться из городов. Однако впоследствии удалил пост.