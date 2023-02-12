Тысячи мало: у Зеленского рассказали, сколько оккупантов нужно уничтожать каждый день, чтобы война закончилась

Подоляк подчеркнул, что вопросы оружия будут рассматриваться на новом заседании в формате "Рамштайн"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, чтобы война закончилась скорее нужно ликвидировать по 5 тысяч оккупантов ежедневно. Для этого Украине нужны дальнобойные ракеты, современные танки и самолеты.

Об этом он сказал 12 февраля в эфире телемарафона.

Подоляк подчеркнул, что Россия во время мобилизации накопила огромный человеческий ресурс. А потому, чтобы поскорее закончить войну, каждый день нужно ликвидировать по 5 тысяч российских оккупантов.

"То есть нам в день нужно делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", – заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что для этого Украине нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация.

"Также нам нужны снаряды калибра 155 миллиметра, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на Рамштайне", — пояснил он.

Напомним, по состоянию на 12 февраля российская оккупационная армия потеряла 136 880 оккупантов, 295 самолетов, 3267 танков. Разведка Великобритании считает, что за последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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