Тысячи принудительно мобилизованных так называемых "ДНР" и "ЛНР" сбежали со своих позиций, чтобы не воевать в Украине — СМИ

Более 3 тысяч российских воинов из так называемых "ЛНР" и "ДНР" сбежали со своих позиций и отказались воевать в Украине.

Около 3,5 тысячи принудительно мобилизованных со временно оккупированных территории Донбасса и Луганщины самовольно вернулись домой.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

Принудительно мобилизованные сбежали с позиций из-за нежелания воевать в Украине. Надеются, что всех не накажут.

"Незаконно мобилизованные в квазиреспубликах отказываются ехать на войну. Те, которых уже забрали, просто возвращаются домой. Таких случаев тысячи, поэтому оккупанты не могут всех посадить", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские бойцы нанесли значительные потери оккупантам на Слобожанском направлении. Там ВСУ "откобзонили" два стрелковых полка второго армейского корпуса ВС РФ. Остатки российских "воинов" убежали на временно оккупированную территорию Луганской области, откуда их снова собираются отправить "на убой".

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