Тысячи случаев СОЧ: Жорин бьет тревогу из-за "пожаров" в армии и нехватки людей

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация с самовольным оставлением частей (СОЧ) в ВСУ достигла «катастрофических» масштабов. Максим Жорин заявил, что в некоторых подразделениях счет идет на тысячи. Он призвал искать причины в профессионализме командиров.

Об этом подполковник Вооруженных сил Украины написал в своем Telegram-канале.

Комментируя цифры СОЧ, озвученные ранее военным Игорем Луценко, Жорин назвал ситуацию «полной катастрофой». Он подчеркнул, что на фоне острой нехватки людей на фронте этому вопросу необходимо уделять гораздо больше внимания.

«Перестать заниматься тушением пожаров, потому что они слишком больших масштабов. А наконец-то подойти к реальному изучению вопроса и понять, почему в одних подразделениях эта цифра несущественна, а в других исчисляется в тысячах», — написал он.

В чем причина

По мнению Жорина, ответ на этот вопрос лежит в плоскости работы с личным составом. Он назвал ключевые факторы, приводящие к массовым побегам.

«Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное — критически необходимо», — объяснил военнослужащий.

Если не изучить и не решить эту проблему, последствия могут быть роковыми. Жорин предупредил, что «скоро количество СОЧ перевалит за показатели пополнения».

Он также провел тревожную параллель с врагом.

«Добавьте еще до этого большую мобилизацию в РФ, где явно таких проблем у них нет», — подытожил Жорин.

Напомним, военнослужащий ВСУ Игорь Луценко сообщил, что в октябре зафиксировано рекордное количество самовольного ухода из частей — 21 602 случая. Он предупредил, что рост дезертирства создает критическую угрозу обороноспособности Украины и призвал срочно реагировать на проблему.