Тысячи украинцев, бегущих от войны, не могут получить британские визы из-за бюрократии

Тысячи украинцев, бегущих от войны, не могут получить британские визы из-за бюрократии

В Британии была создана программа "Дом для Украины".

Тысячи украинцев не получают британские визы из-за бюрократии: не могут выполнить визовые требования министерства.

Об этом заявила теневой министр внутренних дел Иветт Купер в шоу Sunday Morning на BBC One.

Задержки с получением виз украинскими беженцами в Великобританию она назвала "сплошным ужасом". По ее словам, лейбористы будут применять проверку безопасности только к тем, кто приезжает в Британию.

Купер назвала позорным то, что только 1,2 тыс. человек прибыли по схеме "Дом для Украины". Впрочем, 200 тыс. британцев предложили предоставить беженцам дом.

Министер отмечает: должна быть экстренная виза, которая "в сущности" будет экстренной визой с проверками безопасности.

"Это то, что нам нужно сделать. Не нужно много этого дополнительного собрания или требований. Например, чтобы попасть по схеме "Дом для Украины", украинские семьи должны подтвердить свое место жительства, где они проживали до первого января.

Она подчеркнула, что суть проверки безопасности в том, что министры и чиновники сами признают, что их можно проводить на месте. "Вы можете сделать их в течение нескольких часов, поэтому нет абсолютно никаких оправданных неделям задержек", – отметила она.

Как сообщалось, в Британии создали новую программу "Дом для Украины" для убегающих от войны украинцев. Инициатива позволит беженцам из Украины приехать в Британию, даже если у них нет родственных связей. Страна будет платить своим гражданам 350 фунтов стерлингов (456 долларов) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или недвижимость в течение минимум шести месяцев.

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