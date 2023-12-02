Тысячи украинских военных находятся в плену: Зеленский рассказал о непубличных обменах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена в РФ. Еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

О том, как происходят обмены, украинский президент рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, Украина наполняет обменный фонд, а обмены пленными постоянно происходят.

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"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят, — мы меняем. На все это есть поручения у командиров, и они знают, что им делать", — сказал Зеленский.

По информации президента, с начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена было освобождено несколько тысяч украинских военных.

Напомним, в конце октября этого года представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.

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