"Тюрем не хватало": Губарев признался, что его жена причастна к военным преступлениям в Херсоне

Бывший "народный губернатор" Донбасса, коллабарант Павел Губарев признал, что его жена Екатерина Губарева принимала участие в организации военных преступлений. Она организовала похищения и убийства людей в оккупированом Херсоне.

Об этом он заявил в разговоре с другими пропагандистами, видео которого появилось в Сети.

"В марте 2022 года украинцы в Херсоне выходили на митинги, говорили "Уходите, оккупанты!". По трассам ездил мэр Херсона и матом ругался на росгвардейцев", – говорит коллаборант.

По его словам, в Херсон заехала "чекистская оперативная группа" из Донецка, но не прекратила митинги. Тогда Екатерина Губарева лично взялась за организацию репрессий. Она выискивала основных активистов в Херсоне и Каховке в соцсетях, затем "сдавала" их "чекистам".

Екатерина Губарева

В частности, список неугодных украинцев Губарева передала главарю боевиков "ДНР" Валентину Мотузенко (кличка Атаман Иваныч).

"Задержанных было так много, что тюрем не хватило. Яму выкопали", – отмечает коллаборант.

Губарев признался, что в настоящий момент сами россияне посадили Мотузенко за мародерство.

В Сети отметили, что коллаборант фактически сам написал заявление на свою жену в Гаагу.

"Все не перестаю удивляться тому, насколько же туп Паша Губарев. Тут готовый материал для пожизненного срока", – прокомментировал журналист Денис Казанский.

Напомним, в 2014 году Павел Губарев провозгласил себя "народным губернатором Донбасса". Однако уже впоследствии поссорился со своими "новыми хозяевами". Некоторое время жил в России, однако вскоре вернулся в Донецк, где на него было совершено нападение.

Ранее сообщалось, что Гиркин и Губарев заявили о готовности захватить власть в РФ.

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