"Тюрьмы пустые": РФ бросает на штурмы бывших заключенных женщин

В Донецкой области россияне бросают на штурмы бывших заключенных женщин.
Российские оккупанты подтягивают резервы для активных боевых действий на Кураховском, Времевском, Покровском направлениях. К штурмовым действиям захватчики привлекают даже ранее судимых российских женщин.
Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
"Были замечены в рядах российских войск и свежемобилизованные, и бывшие заключенные. Кроме того, у нас есть информация, что к штурмовым действиям привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", – рассказывает военный.
По его словам, российские тюрьмы "почти опустели" из-за массовой мобилизации осужденных для войны против Украины.
Ранее сообщалось, что Курахово оказалось перед угрозой оккупации.
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