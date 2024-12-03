"Тюрьмы пустые": РФ бросает на штурмы бывших заключенных женщин

В Донецкой области россияне бросают на штурмы бывших заключенных женщин.

Российские оккупанты подтягивают резервы для активных боевых действий на Кураховском, Времевском, Покровском направлениях. К штурмовым действиям захватчики привлекают даже ранее судимых российских женщин.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Были замечены в рядах российских войск и свежемобилизованные, и бывшие заключенные. Кроме того, у нас есть информация, что к штурмовым действиям привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", – рассказывает военный.

По его словам, российские тюрьмы "почти опустели" из-за массовой мобилизации осужденных для войны против Украины.

Ранее сообщалось, что Курахово оказалось перед угрозой оккупации.

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