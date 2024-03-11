У 47-й бригады снова сменился командир: за два года это четвертое назначение — подробности

Дмитрий Рюмшин больше не будет возглавлять 47-ю ОМБр.

Подполковник Дмитрий Рюмшин, который возглавлял 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, был снят с командования. Вместо него бригаду возглавит Ян Яцишен.

Об этом сообщила пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Я имел в честь служить в 47-й бригаде, которая является лучшим подразделением в Вооруженных силах Украины благодаря Вашему профессионализму, стойкости и мужественности. Уверен, что Вы и дальше будете держать высоко боевой флаг и успешно выполнять задачи", – прокомментировал Рюмшин.

В свою очередь, новый командир бригады, полковник Ян Яцишен пообещал продолжать дело предшественника и совместно с воинами 47-й ОМБр дойти до победы над противником.

Публичная причина смены комбрига не была озвучена.

Как пишет УП, даже не все в бригаде понимают, почему сняли Рюмшина и назначили Яцишена.

Первым комбригом 47-й бригады после ее создания был Александр Сак (бывший комбат 93-й бригады), вторым – Александр Павлий (бывший комбриг 112-й бригады ТРО), третьим – Дмитрий Рюмшин.

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