У агрессора, который пришешел тебя убивать, искаженное сознание: Подоляк — о невозможности мирных переговоров

Советник главы ОП убежден, что никакого миротворства с РФ быть не может, можно только ультимативно выдвигать условия со стороны Украины или проукраинской коалиции.

Нельзя говорить об "умиротворении" агрессора, потому что этот агрессор уже пришел тебя убивать, у него искаженное сознание.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью "24 каналу".

"Он (агрессор – ред.) это будет делать либо в пределах сопротивления твоего, и тогда у тебя есть шансы выиграть войну, либо он тебя будет уничтожать, когда ты сложишь оружие, станешь на колени, а он все равно тебя будет убивать. И будет делать это с удовольствием, потому что агрессор не приходит для компромисса. Агрессор приходит доказать свое доминирование", — отметил он.

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Тем, кто начинает разговор об умиротворении, Подоляк предлагает не только приехать в Николаев, но и открыть Google-maps и посмотреть на обновленные фото Мариуполя, например.

"Мне кажется, что после 14 месяцев войны достаточно эффективной с точки зрения антипутинской-антироссийской коалиции акценты нужно расставлять совсем по-другому:

Первое – никакого “миротворчества, вообще. Можно только ультимативно выдвигать условия со стороны Украины или проукраинской коалиции.

Второе – Россия должна проиграть в любом случае. И не нужно бояться, ядерные государства проигрывают. Ведь использование ядерного оружия – это уже другой уровень конфликтности, за который отвечают другие государства.

Третье – абсолютно все шансы у Украины выиграть эту войну.

Четвертый – любое оружие в любом объеме, меньше разговоров, меньше бюрократии. Просто – оружие, оружие, оружие. Это единственный путь. Не нужно ничего обсуждать больше. После 14 месяцев это единственный путь к деэскалации глобального миропорядка", – говорит советник главы ОП.

Все остальное, по словам Подоляка, будет приводить только к увеличению рисков и уменьшению формата безопасности.

Напомним, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс и партнеры уже передали Украине более 98% обещавших ранее боевых машин.

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