Дрон / © Defense Express

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Европе необходимо адаптироваться к изменениям в военных технологиях, особенно в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на оптоволоконном управлении.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Европе сейчас очень важно понять, что дроны на оптоволокне будут развиваться, как у нас, так и у врага. Китайцы будут помогать увеличивать их дальность от 30 до 50 км, а кто знает, как сфера еще изменится за год», — говорится в сообщении.

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Он подчеркнул, что армии Альянса не имеют эффективных средств противодействия таким технологиям.

«Часть высокотехнологичного оружия, которая была преимуществом с 80-х и до 2022 — больше не дает такого преимущества на поле боя перед массой людей и дронов», — отметил Коваленко.

Он также обратил внимание, что Запад не учел уроки развития ударных БПЛА Ираном, что стало возможным даже несмотря на санкции, а война в Украине лишь ускорила этот процесс.

«Запад почему-то вообще не сделал выводов из того, как Иран будучи под санкциями, развил сферу ударных БПЛА, а война России против Украины дала даже им новый рывок в развитии. Здесь или шевелиться, или дальше сидеть и думать, что танки Леопард и ограниченное количество крылатых ракет все решат», — отметил глава ЦПД.

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Напомним, в СНБО сделали жуткое предупреждение для Запада.