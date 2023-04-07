У Авдеевки россияне потеряли четыре тысячи солдат — американские аналитики

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.
Российские оккупационные войска несут большие потери на Донбассе. Только в течение прошлой недели у Авдеевки было ликвидировано четыре тысячи солдат армии РФ.
Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
Со ссылкой на спикер Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковник Алексея Дмитрашкивского в ISW приводят цифры потерь врага возле Авдеевки. Этот личный состав ранее проходил обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.
В свою очередь, со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в Институте отмечают, что оккупанты не испытывают недостатка артиллерийских боеприпасов в районах, где российские войска предпочитают наступательные операции. К примеру, на Бахмутском направлении. Тем временем в ГНСУ 5 апреля заявили, что силы ПИК "Вагнера" все еще испытывают нехватку артиллерийских снарядов.
Американские аналитики добавляют, что российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк 6 апреля.
Напомним, в ВСУ рассказали о боях на Донбассе. Отмечается, что российские оккупационные войска на востоке Украины застряли в нескольких направлениях и истощают свои силы. Армия РФ не может добиться ни одной стратегической цели.
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