Украинские артиллеристы уничтожают войска врага, пытающиеся прорвать линию обороны ВСУ возле Бахмута, говорится в ТСН.

Военные очень разозлились из-за массовых ракетных ударов по Украине и шлют оккупантам "приветы" на линии фронта из гаубицы "Гвоздика". На позициях машину берегут, потому что в бою она надежно прикрывает пехоту, которая на Бахмутском направлении каждый день и по несколько раз отражает вражеские штурмы. "Лезут как тараканы, их лупишь, а они лезут. Положили мне сто снарядов за пол дня, все расстреляли. У нас много подтвержденных целей, это не 10 и не 20", — рассказывает командир артиллерийского подразделения Вооруженных Сил Украины Филин.

За 8 лет войны в Украине артиллеристы отточили мастерство до мелочей. В отличие от оккупантов, которым просто сыпят снарядами наугад, наши воины действуют четко по корректировке огня. Помогают в таких удачных выстрелах и новенькие снаряды. Вместо стальных тяжелых вооруженных сил получили новые - пластиковые. "Бывает в заряжании тонкая гильза, бывает раздувает и застревает в стволе сама. Пластиковые гильзы очень быстро и легко выходит, и сама на вес легче", — рассказывают бойцы.

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Командир машины "Малый" говорит, такие пластиковые снаряды к гаубице калибра 122 миллиметра артиллеристы даже с опытом видят впервые. Он знает, о чем говорит, ведь и сам в армии уже 12-й год. Правда, за неделю до полномасштабного вторжения уволился, но только началась большая война пытался снова вернуться в подразделение. Удалось, через несколько месяцев, потому что 24 февраля встретил в родном Мелитополе и пришлось немного посидеть в оккупации. "Я в оккупации 3 месяца был, а когда уезжал, то военный билет даже провез через блокпосты. Военный билет в пачку сока запаял, вывез. Чеченцы смотрели все, искали, но не нашли", — рассказывает боец.

Так что враг успел и в лицо увидеть и "русский мир" на себе почувствовать. Следовательно, боевого духа, чтобы отвоевать Украину у Малого не хватит. Главное, говорит, чтобы крошить оккупантов, хватало "кабанчиков", как ласково артиллеристы зовут снаряды.

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