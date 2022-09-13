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У Балаклеи нашли остатки сбитого российского самолета Су-34: фото

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У Балаклеи нашли остатки сбитого российского самолета Су-34: фото

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

У освобожденной Балаклеи Харьковской области продолжают находить российский металлолом.

В этот раз там нашли остатки сбитого российского самолета Су-34.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, у Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", — говорится в сообщении.

© Командование Воздушных Сил ВСУ
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, во временно оккупированном Крыму 11 сентября упал российский самолет Су-34. Российские пропагандисты сообщают, что его могла сбить собственное ПВО.

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