Санкции могут снять одновременно с американских и российских чиновников.
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала обязательные условия смягчения санкций против депутатов Госдумы. Такую возможность она обсудила совместно с сенатором Рэндом Полом.
Об этом Нуланд сказала в четверг, 26 января, на слушаниях в Комитете по международным делам Сената.
«Решение России вести серьезные переговоры и вывести свои войска из Украины и вернуть территории, я, безусловно, поддержала бы это. Думаю, что государственный секретарь США Блинкен сделал бы то же», — говорится в заявлении Нуланд.
На что сенатор Пол предложил заключить договоренность с Россией о взаимном снятии санкций с американских и российских законодателей. По его мнению, санкции на российских депутатов наложены из-за того, что они поддерживают войну против Украины, что усложняет диалог и законодательный обмен.
Заметим, что Рон Пол является основателем Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, последовательно продвигающим пророссийские и антиукраинские нарративы. В частности, он выступает против расходования денег налогоплательщиков на поддержку других стран и их политических сил.
Его отца, сенатора Джона Маккейна, называли агентом Кремля из-за его позиции против вступления Черногории в НАТО. Впоследствии он выступил против введения новых санкций в отношении России.
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