Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Байдена объяснили, будет ли освобождение Херсона означать конец войны России против Украины: "Это будет победа"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Байдена объяснили, будет ли освобождение Херсона означать конец войны России против Украины: "Это будет победа"

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В США считают, что война будет продолжаться, поскольку часть Украины и дальше оккупирована.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что освобождение оккупированного Херсона станет победой для Украины, однако это не будет означать конец войны.

Об этом он сказал 11 ноября на брифинге.

Салливан подчеркнул, что если ВСУ удастся освободить Херсон, то это будет такая же победа, как после освобождения Киевщины, Харьковщины, однако это не означает, что война закончится.

"Если это произойдет, это означает, что в битве под Киевом, в битве под Херсоном, в битве под Харьковом украинцы одержали победу над захватнической мародерской силой, которая вела незаконную войну в их стране. Но, конечно, это не конец войны", — объяснил Салливан.

Контрнаступление на Херсон

ВСУ объявили, что продолжается контрнаступление на Херсон. Для этого украинские защитники взяли под огневой контроль все переправы в оккупированной Херсонской области. Наши воины уничтожили логистические пути оккупантов. Накануне министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу анонсировал отступление российской оккупационной армии с правого берега Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Херсонском направлении от 1 октября украинским воинам удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. 10 ноября стало известно об освобождении многих населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, которые были в оккупации еще с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также:

Что означает отступление оккупантов из Херсона: ловушки, выгоды для ВСУ, спокойствие городам – Александр Мусиенко

Что означает отступление оккупантов из Херсона: ловушки, выгоды для ВСУ, спокойствие городам – Александр Мусиенко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация