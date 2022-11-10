У Байдена объяснили, будет ли освобождение Херсона означать конец войны России против Украины: "Это будет победа"

В США считают, что война будет продолжаться, поскольку часть Украины и дальше оккупирована.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что освобождение оккупированного Херсона станет победой для Украины, однако это не будет означать конец войны.

Об этом он сказал 11 ноября на брифинге.

Салливан подчеркнул, что если ВСУ удастся освободить Херсон, то это будет такая же победа, как после освобождения Киевщины, Харьковщины, однако это не означает, что война закончится.

"Если это произойдет, это означает, что в битве под Киевом, в битве под Херсоном, в битве под Харьковом украинцы одержали победу над захватнической мародерской силой, которая вела незаконную войну в их стране. Но, конечно, это не конец войны", — объяснил Салливан.

Контрнаступление на Херсон

ВСУ объявили, что продолжается контрнаступление на Херсон. Для этого украинские защитники взяли под огневой контроль все переправы в оккупированной Херсонской области. Наши воины уничтожили логистические пути оккупантов. Накануне министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу анонсировал отступление российской оккупационной армии с правого берега Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Херсонском направлении от 1 октября украинским воинам удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. 10 ноября стало известно об освобождении многих населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, которые были в оккупации еще с начала полномасштабной войны России против Украины.

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