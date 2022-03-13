У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США на войне в Украине

Советник американского президента шокирован.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал убийство российскими войсками американского журналиста в Ирпене шокирующим и ужасающим.
Об этом сообщила журналистка The New York Times Кэти Роджерс 13 марта.
"В программе "Лицом к нации" Джейк Салливан называет убийство американского журналиста в Украине российскими силами "шокирующим и ужасающим". "Очевидно, мы будем очень внимательно отслеживать развитие событий и будем соответствующим образом реагировать", – процитировала журналистка советника Джо Байдена.
На "Face the Nation," Jake Sullivan звонит пилотник США journalist in Ukraine by Russian forces "shocking and horrifying."— Katie Rogers (@katierogers) 13 марта, 2022
"Вы были определенно be tracking это последнее развитие очень closely and will be responding accordingly."
Напомним, в полиции Киевской области 13 марта сообщили, что в Ирпене российские кафиры насмерть расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times. Еще один журналист американского СМИ ранен, его доставили в столичный ОХМАТДИТ и оказывают помощь медики.
Читайте также: