У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США на войне в Украине

У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США на войне в Украине

Советник американского президента шокирован.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал убийство российскими войсками американского журналиста в Ирпене шокирующим и ужасающим.

Об этом сообщила журналистка The New York Times Кэти Роджерс 13 марта.

"В программе "Лицом к нации" Джейк Салливан называет убийство американского журналиста в Украине российскими силами "шокирующим и ужасающим". "Очевидно, мы будем очень внимательно отслеживать развитие событий и будем соответствующим образом реагировать", – процитировала журналистка советника Джо Байдена.

На "Face the Nation," Jake Sullivan звонит пилотник США journalist in Ukraine by Russian forces "shocking and horrifying."

"Вы были определенно be tracking это последнее развитие очень closely and will be responding accordingly." — Katie Rogers (@katierogers) 13 марта, 2022

Напомним, в полиции Киевской области 13 марта сообщили, что в Ирпене российские кафиры насмерть расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times. Еще один журналист американского СМИ ранен, его доставили в столичный ОХМАТДИТ и оказывают помощь медики.

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