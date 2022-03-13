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У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США на войне в Украине

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У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США на войне в Украине

Associated Press

Советник американского президента шокирован.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал убийство российскими войсками американского журналиста в Ирпене шокирующим и ужасающим.

Об этом сообщила журналистка The New York Times Кэти Роджерс 13 марта.

"В программе "Лицом к нации" Джейк Салливан называет убийство американского журналиста в Украине российскими силами "шокирующим и ужасающим". "Очевидно, мы будем очень внимательно отслеживать развитие событий и будем соответствующим образом реагировать", – процитировала журналистка советника Джо Байдена.

Напомним, в полиции Киевской области 13 марта сообщили, что в Ирпене российские кафиры насмерть расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times. Еще один журналист американского СМИ ранен, его доставили в столичный ОХМАТДИТ и оказывают помощь медики.

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