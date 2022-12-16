У Байдена уверены, что у Украины есть потенциал вернуть Крым, но есть нюанс

Бывший американский чиновник назвал это "красной линией" в войне.

Представитель администрации Байдена сказал членам Конгресса, что у Украины есть военный потенциал, чтобы вернуть Крым, но некоторые чиновники обеспокоены тем, что любое широкомасштабное наступление может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.

Об этом сказали два неназванных американских чиновника Белого дома, пишет NBC NEWS.

Так, во время брифинга чиновники спросили о продолжении поддержки украинских военных и попытаются ли они вернуть Крым. Ответил, что у Украины теперь есть возможность вернуть его.

Главное беспокойство США, как говорится в статье, состоит в том, что реальная угроза потери Крыма России может подтолкнуть Путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного устройства. Бывший чиновник назвал это "красной линией".

Издание пишет, что старшие военные офицеры США и западные правительства говорят, что Украина продемонстрировала изобретательность и мужество в борьбе с большей, лучше вооруженной армией и быстро включила новые системы оружия, предоставленные членами НАТО.

"Украинцы продолжают шокировать мир тем, как хорошо они выступают на поле боя", — заявил официальный представитель США.

Когда и как Украина может деоккупировать Крым: прогноз

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что ВСУ до августа 2023 года деоккупируют Крым.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

Впрочем, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров.

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